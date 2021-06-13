Учреждения культуры в России будут работать по режиму выходного дня с 15 по 19 июня 2021 Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Российские учреждения культуры во время длинных июньских выходных с 15 по 19 июня будут работать по режиму выходного дня. Об этом в воскресенье, 13 июня, сообщило Министерство культуры России, ссылаясь на соответствующий приказ.

Режим работы выходного дня в эти числа устанавливается для федеральных музеев, музеев-заповедников, организаций, которые осуществляют выставочную деятельность, библиотек, театров, концертных залов, филармоний и иных организаций исполнительских искусств, подведомственных министерству.

Культурные учреждения продолжат принимать посетителей, однако профилактические меры в них на фоне пандемии коронавируса будут усилены. Частных культурных учреждений правила не коснуться, поскольку они работают по установленному ими самими графику.

В приказе также отмечается необходимость перевода на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников учреждений. Исключением станут только работники, которые обеспечивают бесперебойную работу культурных организаций.

Как писал сайт kp.ru, вчера московский мэр Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым в столице объявлены длинные выходные с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы сотрудникам.