Зюганов призвал «разобраться» с приглашением Бузовой во МХАТ

Ольга Бузова в спектакле на сцене МХАТ имени Горького Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава партии КПРФ Геннадий Зюганов призвал российского министерство культуры «разобраться» с приглашением певицы и экс-участницы «Дома-2» Ольги Бузовой на роль в спектакле в московском МХАТ имени Горького. Об этом политик заявил в воскресенье, 13 июня, во время онлайн-встречи со своими подписчиками в социальной сети Instagram.

Ранее стало известно, что художественный руководитель МХАТа Эдуард Бояков пригласил Ольгу Бузову сыграть роль в спектакле о молодости Сталина «Чудесный Грузин» на сцене столичного театра.

- МХАТ нес на своей сцене прекрасные произведения, бывший худрук и директор Татьяна Доронина – гений в своем деле. Но если туда засунули Ольгу Бузову, то я не знаю, куда смотрят и глава министерства культуры, и все остальные. Я попросил бы их разобраться, - заявил Геннадий Зюганов.

По мнению лидера КПРФ, подобные ситуации иллюстрируют «стиль нынешней власти, которая не любит свою культуру и не понимает, что такое русский мир». Геннадий Зюганов заявил также, что русская культура «бессмертна и непременно победит».

ПО ТЕМЕ

Зачем Ольгу Бузову позвали во МХАТ: "Она чувствует наше время и сообщает главное. Вот я. Вот моя мама. Вот бизнес-джет"

Худрук театра Эдуард Бояков объяснил участие светской львицы в постановке "Чудесный грузин" (подробности)