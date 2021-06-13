Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире13 июня 2021 16:00

Двое детей погибли при стрельбе под Римом

Еще один мужчина скончался на месте
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Под Римом двое детей погибли при стрельбе

Под Римом двое детей погибли при стрельбе

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В итальянском городе Ардеа недалеко от Рима при стрельбе погибли двое детей и один мужчина. Об этом сообщает телеканал RaiNews24.

По данным телеканала, мужчина скончался на месте. Двоих детей — трех и восьми лет — с ранениями доставили в больницу, однако врачи не смогли их спасти.

Мэр Ардеа Марио Саварезе рассказал, что стрелявший скрылся с места преступления, но карабинеры вскоре его нашли. Злоумышленник забаррикадировался в доме. Саварезе добавил, что ситуация находится под контролем городских властей. Одной из возможных причин произошедшего называется бытовой конфликт.

Ранее в американском городе Остин, штат Техас, произошла стрельба. По данным экстренных служб, в результате происшествия пострадали 12 человек. Уточнялось, что четыре пациента доставлены в медицинские части медработниками, шесть пострадавших доставила полицией Остина, двоих перевезли в медицинское учреждение на частных автомобилях.