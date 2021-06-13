Двое детей погибли при стрельбе под Римом

Под Римом двое детей погибли при стрельбе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В итальянском городе Ардеа недалеко от Рима при стрельбе погибли двое детей и один мужчина. Об этом сообщает телеканал RaiNews24.

По данным телеканала, мужчина скончался на месте. Двоих детей — трех и восьми лет — с ранениями доставили в больницу, однако врачи не смогли их спасти.

Мэр Ардеа Марио Саварезе рассказал, что стрелявший скрылся с места преступления, но карабинеры вскоре его нашли. Злоумышленник забаррикадировался в доме. Саварезе добавил, что ситуация находится под контролем городских властей. Одной из возможных причин произошедшего называется бытовой конфликт.

Ранее в американском городе Остин, штат Техас, произошла стрельба. По данным экстренных служб, в результате происшествия пострадали 12 человек. Уточнялось, что четыре пациента доставлены в медицинские части медработниками, шесть пострадавших доставила полицией Остина, двоих перевезли в медицинское учреждение на частных автомобилях.