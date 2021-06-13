Bloomberg: Страны G7 заинтересованы в стабильных отношениях с Россией

Страны G7 выступили за стабильные отношения с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны G7 заявили о заинтересованности в стабильных отношениях с Россией. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на коммюнике по итогам саммита "Группы семи".

Сообщается, что входящие в "семерку" страны будут сотрудничать с Москвой там, где "есть сферы общего интереса". Также G7 призвала Россию "прекратить дестабилизирующее поведение и злонамеренные действия, включая вмешательство в демократические системы других стран", а также "выполнять международные обязательства в сфере прав человека".

В мае этого года страны "семерки" выступили за сотрудничество с Москвой в вопросах "разрешения региональных кризисов и глобальных вызовов". Речь шла об изменении климата, контроле за вооружением, окружающей среде в Арктике и прочем.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон хотел бы стабильных и предсказуемых отношений с Москвой. По его словам, Штаты рассчитывают на сотрудничество с Россией в Арктике. Глава американского дипведомства также призвал избежать милитаризации этого региона.