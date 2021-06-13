Эпидемиолог рассказала об особых симптомах индийского штамма коронавируса

Эпидемиолог Наталья Пшеничная сообщила, что больные индийским штаммом COVID-19 стали терять слух Фото: Иван МАКЕЕВ

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что больные индийским штаммом коронавирусной инфекции стали терять слух.

- Прежде всего нужно понимать, что все симптомы COVID-19 неспецифические, включая потерю обоняния, встречающуюся в 70-80% случаев. Сейчас отмечается некоторое изменение спектра доминирующих ранних клинических проявлений в связи с появлением новых штаммов SARS-CoV2, — приводит слова специалиста РИА Новости.

Пшеничная добавила, что при заражении индийским штаммом свойственны боли в животе, потеря аппетита, рвота, тошнота, боль в суставах и потеря слуха.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что лечение индийского штамма коронавируса не отличается от методов терапии остальных штаммов COVID-19. По словам главы Минздрава, сейчас российские специалисты изучают особенности "индийского" штамма. Схемы его лечения будут корректироваться.