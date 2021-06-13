Коронавирус у Владимира Кузьмина: что известно о состоянии здоровья музыканта Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Коронавирус у российского певца Владимира Кузьмина должен протекать спокойно. Об этом он сам сообщил у себя в Instagram.

- Врачи говорят, что благодаря вакцине, сделанной мной в три захода, болезнь должна протекать спокойно. Чувствую себя нормально. Условия хорошие, гитара со мной! — написал он.

Артист также призвал беречь себя на фоне непростой эпидемиологической ситуации в стране.

Ранее юморист Александр Морозов, известный по роли клоуна "Итак" в "Кривом зеркале", рассказал, почему - по его мнению - не заболел коронавирусом в пандемию. Он признался, что как раз накануне всех печальных событий стал пить чагу. Именно ее испытывали ученые в качестве средства против COVID-19 и нашли высокую ингибирующую активность в отношении именно этого вируса. По словам юмориста он за всю осень и зиму даже ни разу не заболел, а в больницу попал только раз - с язвой.