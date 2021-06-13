Экс-офицер СБУ заявил, что Украина готовит диверсии в России

Бывший офицер СБУ заявил, что Украина готовит диверсии в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший офицер антитеррористического центра СБУ Василий Прозоров заявил, что Украина стала базой для националистов, которые набираются опыта для диверсий в России.

- В полку "Азов"* я видел достаточно много иностранных граждан, которые там проходили службу, подготовку. Все они отличались откровенно националистическими и даже нацистскими взглядами, — приводит слова Прозорова радио Sputnik.

Он отметил, что речь идет об ультраправом движении. Его последователи собираются на Украине, где набираются опыта для диверсий в России, считает бывший офицер СБУ. По его словам, подготовкой занимаются Министерство обороны Украины и Главное управление разведки, которые делают упор на людей, хорошо говорящий по-русски.

Ранее советник руководителя офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что украинская армия может на месяц-два остаться без топлива и утратить боеспособность в случае прекращения его поставок из России и Белоруссии. Он добавил, что в истории есть много примеров, когда конфликтующие государства не разрывали полностью всех отношений, в том числе торговых.

*Запрещенная в России экстремистская организация.