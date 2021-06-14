Эксперты рассказали, как перестать быть жертвой телефонной рекламы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Юрист и автор блога «Юрист объясняет» Евгения Фурина рассказала, как не стать жертвой телефонной рекламы. Она отметила, что подобная деятельность в России регулируется ФЗ «О рекламе». Согласно 18-й статье закона, распространение рекламы по телефону допускается, но лишь с согласия абонента.

— Для того, чтобы обойти это требование, телефонные продавцы часто начинают разговор так: «Фирма “Рога и копыта”, вам интересно выслушать наше предложение?» Многие автоматически говорят: «Да, давайте», тем самым соглашаясь на получение рекламы. Лучше отвечать отрицательно, сразу лишая продавцов возможности действовать в рамках закона, — сказала Фурина "Известиям".

Также она рассказала, что телефонные звонки с целью информации о каком-либо продукте являются незаконными. Если абоненту часто поступают предложения от неких организаций, а звонки стали навязчивыми, то следует спросить у консультанта откуда у его компании появился ваш номер телефона.

— Если вам хочется просто покончить со звонками, спросите у продавца, есть ли у него согласие на обработку ваших персональных данных и согласие на получение рекламы по телефону — и если да, то откуда. Скорее всего, вам ничего конкретного не ответят, но звонить перестанут, — говорит юрист.

Фурин посоветовала подать письменную жалобу, если навязчивые звонки не прекратятся, особенно в тех случаях, когда вы не давали согласие на обработку своих данных. Юридический адрес фирмы вам обязаны предоставить по телефону (ст. 5 ФЗ «О рекламе»), либо его можно найти его по названию компании в интернете. В письме следует указать примерную дату начала звонков и напомнить о том, что подобные действия противозаконны.