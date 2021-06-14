НАТО собирается отказаться от "конструктивного партнерства" с Россией

НАТО откажется считать Россию "конструктивным партнером". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что НАТО собирается переписать свою стратегическую концепцию по отношению к России, отказавшись считать ее "конструктивным партнером".

"Последняя стратегическая концепция была написана в 2010 году, среди прочего она определяет Россию в качестве "конструктивного партнера", и едва ли говорит о Китае вовсе. Так что время обновить стратегическую концепцию НАТО", - сказал Салливан на брифинге в самолете по пути из Британии в Брюссель, отметив, что прежние взгляды "не соответствуют новым реалиям".

Также он рассказал журналистам, что США могут ответить на кибератаки "видимым и невидимым способом". Но при этом он не ответил на вопрос были ли уже предприняты какие-либо действия. Салливан подчеркнул, что Вашингтон не считают Россию причастной к кибератакам, но уверен, что у нее есть все возможные условия для их предотвращения.

Белый дом ранее сообщил, что на саммите G7 "союзники согласятся пересмотреть стратегическую концепцию НАТО" в ответ на "агрессивную политику и действия" России.

Президент США Джо Байден после саммита в британском Корнуолле отправился в Брюссель, где 14 июня пройдёт саммит НАТО. Еще через два дня он примет участие в саммите в Женеве, где встретится с президентом России Владимиром Путиным.