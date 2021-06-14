Роспотребнадзор назвал молодожь основным переносчиком ковида. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала о том, кто является основным переносчиком ковида.

"Клинические проявления COVID-19 несколько изменились, но не выходят за рамки известного спектра симптомов ОРВИ, встречаясь, в основном у молодежи, которая в большинстве своем переносит заболевание легче, но, вместе с тем, является основным источником инфекции, активно распространяя COVID-19, не осознавая последствий своего легкомысленного поведения",- сказала она РИА Новости.

Она рассказала о том, как распознать симптомы при заражении новыми штаммами коронавируса. Пшеничная отметила, что при первых признаках сезонной простуды необходимо срочно обратиться к врачу. Молодежь не относится серьезно к своему здоровью и продолжают вести обычный образ жизни.

Пшеничная рассказала, что индийский штамм коронавирус проявляется болями в животе, потерей аппетита, рвотой, тошнотой, — а также болью в суставах.

Боли в горле более характерны для сочетания аденовирусной инфекции и COVID-19.