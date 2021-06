Лидер Pink Floyd в резкой форме ответил на просьбу Цукерберга использовать песню группы

Роджер Уотерс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидер группы Pink Floyd Роджер Уотерс в резких форме ответил основателю Facebook Марка Цукерберга в возможности получить права на вторую часть песни Another Brick in the Wall для использования в фильме о компании.

Цукерберг очень хотел использовать песню при создании фильма для продвижения Instagram, и обратился к Уотерсу, предложив ему «гигантскую сумму денег». Выступая на форуме в поддержку основателя Wikileaks Джуллиана Ассанжа, лидер Pink Floyd зачитал письмо от основателя Facebook.

«Это просьба на право использовать мою песню Another Brick in the Wall (Part -ред.) 2 … Так вот, это официальное послание от Марка Цукерберга в мой адрес ... с предложением огромной, гигантской суммы денег, и мой ответ: иди к черту! Ни за что!», - заявил музыкант.

Уотерс заявил, что не собирается участвовать в «чуши», предложенной Цукербергом. По его словам, компания хочет использовать песню, чтобы сделать Facebook и Instagram «еще больше и мощнее», чем они есть для того, чтобы «продолжать подвергать цензуре всех нас в этой комнате и не допустить, чтобы эта история о Джулиане Ассанже стала достоянием общественности».

Цукерберга музыкант назвал «мелким мерзавцем», а также «одним из самых властных придурков в мире».