Совет ЕС утвердил снятие ограничений на поездки обладателям ковид-паспортов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 14 июня, Совет Европейского Союза окончательно утвердил решение о снятии ограничений на поездки внутри ЕС для обладателей европейских COVID-паспортов. Об этом говорится в распространенном заявлении союза.

«Совет сегодня принял рекомендации о внесении поправок в скоординированный подход к ограничению свободного передвижения на фоне меняющейся эпидемиологической ситуации, вакцинационной кампании и введения коронавирусного сертификата», - говорится в документе.

Как отмечается, вакцинированные и перенесшие коронавирус обладатели COVID-паспортов не обязаны проходить тестирование или карантин. Как уточняется, если они полностью вакцинированы одобренными Европейским агентством лекарственных средств (EMA) препаратами как минимум за 14 дней до поездки. Выздоровевшие владельцы таких сертификатов должны подтвердить, что с момента получения положительного теста прошло не менее 180 дней.

Официально коронавирусные сертификаты заработают в Евросоюзе с 1 июля.

Напомним, ранее комиссар Евросоюза по вопросам юстиции Дидье Рейндерс призвал ввести сертификаты вакцинации от COVID-19 до утверждения общеевропейского документа, чтобы страны могли заранее подготовиться к упрощенному перемещению по Европе.