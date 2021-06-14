Путин назвал "фарсом" обвинения в том, что российские хакеры стоят за кибератаками в США

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обвинения, что Москва будто бы ведет кибервойну против США, бездоказательны. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, назвав «фарсом» сообщения о том, что российские хакеры или сама Россия якобы стоят за этими кибератаками в Штатах.

«Нас обвиняют во всем … Вмешательство в выборы, кибератаки и так далее, и тому подобное. И ни разу, ни разу, ни разу они не потрудились представить какие - либо доказательства …. Просто необоснованные обвинения», - заявил российский лидер в интервью NBC.

Путин напомнил о призывах Москвы к Вашингтона объединить усилия для борьбы с киберпреступностью, отметив, что Россия надеется, «что нам удастся наладить этот процесс с нашими американскими партнерами».

Напомним, ранее в США были зарегистрированы крупные кибератаки на оператора трубопроводов Colonial и производителя мяса JBS, что привело к сбоям с поставками продукции этих предприятий. Белый дом снова заявил, что атаки могли совершить российские хакеры.