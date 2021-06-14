Зюганов осудил участие Дани Милохина в ПМЭФ Фото: instagram.com/danya_milokhin

Председатель КРПФ Геннадий Зюганов осудил участие ТикТок-блогера Дани Милохина в Петербургском международном экономическом форуме.

Как заявил политик в эфире радио «Комсомольская правда», присутствие персонажей вроде Милохина на публичных мероприятиях «разрушает психику молодого поколения». Зюганов отметил, что когда такие люди «становятся примером – это трагедия».

«Не надо тащить этих Даней на такие мероприятия, не надо рекламу ему делать, не надо психику молодых нарушать», – сказал политик.

«Не надо тащить этих Даней на такие мероприятия, не надо рекламу ему делать, не надо психику молодых нарушать», – сказал политик.

Поулярный TikTok -блогер Даня Милохин принял участие в ПМЭФ-2021, поршедшем в начале июня 2021. На форуме он заявил, что власти не должны регулировать TikTok. Неожиданный перформанс с Милохиным сделала светская львица и журналистка Ксения Собчак.