Зюганов заявил о попытках США «упаковывать Путина как Горбачева» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Джо Байден будет пытаться оказать сильнейше давление на российского лидера Владимира Путина на саммите в Женеве, считает председатель КПРФ Геннадий Зюганов.

«На мой взгляд, [американцы в Женеве] будут пытаться Путина «упаковывать», как в свое время там же в Женеве поступали с Горбачевым…Глобалисты будут делать все, чтобы пытаться нас додушить. Нужно ехать со своей позицией, отстаивать свою точку зрения», – заявил Зюганов в эфире радио «Комсомольская правда».

По словам политика, он обратился к Путину с открытым письмом, в котором указал, что американцы не хотят видеть россиян умными, сильными и конкурентноспособными. В своем обращении Зюганов призвал главу государства на встрече с Байденом «держать ухо востро, так как американцы «могут обещать что угодно».

«Но наша задача – максимально укреплять страну изнутри. Будут считаться с нами только с сильными», – добавил он.

Напомним, встреча Путина и Байдена пройдет в знаменитой вилле Ла Гранж в Женеве 16 июня. Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила журналистам, что американский лидер точно знает, что ожидать от российского коллега на предстоящем саммите. По ее словам, президент США «готовился к этой встрече 50 лет».