Беларусь до сих пор не получила ответ от Польши и Ирландии на запрос о самолете Ryanair Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Артем Сикорский сообщил, что Минск до сих пор не получил ответ от Польши и Ирландии на запрос о самолете Ryanair.

Он рассказал, что Минск обратился с просьбой предоставить данные объективного контроля в Польшу и Ирландию, как к стране регистрации самолета и стране-эксплуатанту авиасудна соответственно.

- Но ответа до сих пор не получили. Без данных о переговорах нам не понятны многие моменты, например, почему воздушное судно до самой границы шло на крейсерской скорости, почему было принято решение лететь в Минск и многое другое, — рассказал Сикорский во время пресс-конференции в Национальном пресс-центре.

Напомним, 23 мая в минском аэропорту экстренно сел борт ирландской авиакомпании Ryanair. После посадки лайнера был задержан бывший главный редактор запрещенного в республике Телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и летевшая вместе с ним россиянка София Сапега.