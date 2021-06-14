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В мире14 июня 2021 15:25

Минск до сих пор не получил ответ от Польши и Ирландии на запрос о самолете Ryanair

Без данных о переговорах белорусским властям не понятны некоторые детали произошедшего
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Беларусь до сих пор не получила ответ от Польши и Ирландии на запрос о самолете Ryanair

Беларусь до сих пор не получила ответ от Польши и Ирландии на запрос о самолете Ryanair

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Артем Сикорский сообщил, что Минск до сих пор не получил ответ от Польши и Ирландии на запрос о самолете Ryanair.

Он рассказал, что Минск обратился с просьбой предоставить данные объективного контроля в Польшу и Ирландию, как к стране регистрации самолета и стране-эксплуатанту авиасудна соответственно.

- Но ответа до сих пор не получили. Без данных о переговорах нам не понятны многие моменты, например, почему воздушное судно до самой границы шло на крейсерской скорости, почему было принято решение лететь в Минск и многое другое, — рассказал Сикорский во время пресс-конференции в Национальном пресс-центре.

Напомним, 23 мая в минском аэропорту экстренно сел борт ирландской авиакомпании Ryanair. После посадки лайнера был задержан бывший главный редактор запрещенного в республике Телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и летевшая вместе с ним россиянка София Сапега.