Путин: НАТО — рудимент холодной войны

Владимир Путин назвал НАТО рудиментом холодной войны Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин считает НАТО рудиментом холодной войны. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC.

- Что касается НАТО, я уже много раз говорил: это рудимент холодной войны. НАТО родилась в эпоху холодной войны, но зачем она существует на сегодняшний день, не очень понятно. Был момент, когда говорили о том, что она трансформируется, эта организация, теперь уже как-то об этом подзабыли, — сказал российский лидер.

В 2017 году Путин заявлял, что сформированный в реалиях холодной войны Североатлантический альянс не смог трансформироваться под современные условия. По мнению главы государства, между странами больше нет идеологического разделения, но НАТО продолжает жить в парадигме блокового противостояния.Российский лидер отметил, что альянс все еще остается очень идеологизированым, несмотря на заверения в обратном.