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Политика14 июня 2021 16:39

Путин о Навальном: делать для него поблажки было бы неправильно

Тот, кто прикрывает решение своих коммерческих и прочих дел политической деятельностью, должен ответить за это, считает российский лидер
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Владимир Путин заявил, что делать поблажки для Навального было бы неправильно

Владимир Путин заявил, что делать поблажки для Навального было бы неправильно

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что блогер Алексей Навальный одним из осужденных россиян, и делать для него поблажки было бы неправильно. Он добавил, что таких граждан в РФ много.

- Никакого эксклюзива никому мы делать не должны, и это неправильно будет, все должны быть в равном положении <...>. И того человека, о котором вы упомянули [Навального], это тоже касается, — добавил Путин в интервью телеканалу NBC.

Комментируя изменение меры наказания блогеру, Путин отметил, что тот, кто прикрывает решение своих коммерческих и прочих дел политической деятельностью, должен ответить за это.

Напомним, 2 февраля суд по ходатайству Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) заменил Навальному 3,5 года условного срока "Ив Роше" на реальный. Мошенник, учитывая отбытый срок под домашним арестом, пробудет в колонии около 2 лет и 6 месяцев.

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