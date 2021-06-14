Путин рассказал, о чем будет говорить с Байденом Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин сообщил, что на саммите с американским лидером Джо Байденом намерен обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес.

Отношения России и США «деградировали до самой низкой планки», в связи с чем назрела необходимость определить взаимные позиции. Обсуждение этих вопросов позволят решить их эффективнее, сказал российский лидер в интервью телеканалу NBC, которое было опубликовано на сайте Кремля.

Как отметил Путин, в предложении Байдена о встрече без предварительных условий нет ничего необычного.

Напомним, встреча двух президентов пройдет в знаменитой вилле Ла Гранж в Женеве 16 июня 2021. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила журналистам, что американский лидер точно знает, что ожидать от российского коллега на предстоящем саммите. По ее словам, президент США «готовился к этой встрече 50 лет».

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