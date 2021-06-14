Владимир Путин рассказал о развитии политической системы в России Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC рассказал о развитии политической системы в России. Текст интервью опубликовал официальный сайт Кремля.

- Что касается политической деятельности и политической системы, она развивается. У нас 34 партии зарегистрированы, по-моему, сейчас 32 будут принимать участие в различных выборных процессах по всей стране в сентябре, — сказал российский лидер.

Ранее Владимир Путин заявил, что его не пугает оппозиция. Говоря о признании российским судом вне закона организаций, которые связаны с Алексеем Навальным и включении их в статус иностранных агентов, а также о том, не является ли это преследованием инакомыслия, Владимир Путин сказал, что в России на это смотрят по-другому.

Напомним, Путин считает, что с приходом нового главы государства "ничего не должно рухнуть".Российский лидер готов поддержать того преемника, который будет предан России, независимо от личных отношений.