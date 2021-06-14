В Киеве предложили обменять "Северный поток - 2" на Крым

Дмитрий Кулеба предложил обменять "Северный поток - 2" на Крым. Фото: ОГИРЕНКО Валентин/ТАСС

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выдвинул Москве условия для запуска газопровода "Северный поток – 2".

- Мы против этого проекта. Условием его запуска должно быть освобождение наших территорий и энергетическая безопасность Украины. Это справедливая компенсация за угрозы, — написал политик у себя в Twitter.

Кулеба добавил, что обсуждал этот вопрос на переговорах в Берлине.

Ранее программный директор Российского совета по международным делам Игорь Тимофеев заявил, что Киеву не стоит рассчитывать на какие-либо компенсации после запуска газопровода «Северный поток – 2». По мнению политолога, ни Соединенные Штаты Америки, ни Евросоюз не собираются возмещать Украине никаких потерь. При этом Тимофеев допустил, что в США возможны обсуждения о выплате компенсации Киеву со стороны Евросоюза.