Владимир Путин заявил, что не знал о посадке самолета Ryanair заранее Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин сообщил, что не знал об экстренной посадке самолета Ryanair заранее. Так он ответил на соответствующий вопрос журналиста во время интервью американскому каналу NBC.

- Я об этом не знал. Я не знал ни о каком лайнере и о людях, которые там были арестованы, тоже ничего не слышал. Версия Лукашенко заключается в том, что к ним самим поступила информация, что на борту находится взрывное устройство. Они проинформировали пилота, не принуждали его к посадке, и пилот принял решение садиться в Минске, — сказал Путин.

На вопрос о том, верит ли он версии Лукашенко, Путин отметил, что у него нет оснований не доверять белорусскому коллеге. Он добавил, что подобные вопросы нужно задавать пилоту самолета Ryanair. Он добавил, что пока не слышал об интервью с пилотом, и это, по мнению российского президента, странно.

Ранее Владимир Путин во время интервью американскому телеканалу NBC попросил журналиста Кира Симмонса "не затыкать ему рот". В ходе беседы журналист заговорил с президентом о том, что в России стали присваивать статус иноагента некоторым СМИ. На что Путин напомнил, что аналогичный закон был принят в США еще в 30-е годы. Симмонс посчитал слова президента России аргументом в духе "а сами-то вы что, на себя посмотрите".