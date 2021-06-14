Глава самой большой семьи в мире скончался в Индии

В Индии умер глава самой большой семьи в мире Фото: REUTERS

Житель северо-восточного индийского штата Мизорам Зиона Чана, более известный как глава самой большой семьи в мире, умер в возрасте 76 лет. Причиной смерти стали гипертония и диабет.

- С тяжелым сердцем Мизорам попрощался с господином Зиона, который считается главой самой большой семьи в мире. Покойся с миром, — написал у себя в Twitter главный министр штата Мизорам Лал Тханхавла/

10 лет назад kp.ru писал, что у Зиона было 39 жен. Кроме него самого и жен, в его семье еще 94 сына и дочери, 14 невесток и 33 внука и внучки. Огромная семья не без труда размещается в 4-этажном 100-комнатном доме, который называется Чуантар Ран, что переводится как "дом нового поколения". Ужин семьи состоит из 30 куриц, 60 килограммов картофеля и 100 кг риса.