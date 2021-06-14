Зеленский возмутился отказом НАТО обозначить сроки вступления Украины в альянс

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение саммита НАТО о планах принять страну в военный блок воспринято украинской стороной положительно.

Однако глава государства возмутился, что альянс не обозначил конкретные сроки по вступлению Украины в НАТО. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Зеленского.

- Украина положительно восприняла решение саммита НАТО <...> Вместе с тем, в решении саммита отсутствуют конкретные временные рамки следующих шагов в нашем сближении с НАТО, на которые мы рассчитывали, - цитирует пресс-служба заявление президента.