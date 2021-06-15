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В мире15 июня 2021 6:18

Зеленский заявил о планах добиться от МВФ привилегированного статуса для Украины

По его мнению, несправедливо выдвигать Украине такие же требования, как другим странам
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Зеленский заявил о планах добиться от МВФ привилегированного статуса для Украины

Зеленский заявил о планах добиться от МВФ привилегированного статуса для Украины

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский президент Владимир Зеленский намерен добиться от Международного валютного фонда (МВФ) особого статуса для страны.

По его мнению, действия МВФ не справедливы, поскольку Украину не нужно сравнивать с другими странами. В связи с этим Зеленский рассчитывает на корректировку статуса страны от фонда в пользу Киева.

- Несправедливо выдвигать Украине такие же требования, как другим странам. Ведь Украина восьмой год находится в состоянии войны и вынуждена по-другому выбирать приоритетные сферы для проведения реформ, - приводит слова украинского лидера пресс-служба.

Напомним, в прошлом году министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил соотечественникам, что МВФ отказал Киеву в экстренной финансовой помощи. Он пояснил, что власти страны обратились к МВФ с просьбой выделить Незалежной транш с привлечением инструмента emergency finаnce.