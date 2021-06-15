Власти Украины намерены обложить жителей Крыма налогами Фото: REUTERS

Как передает портал «Обозреватель», украинские власти намерены отменить свободную экономическую зону «Крым», которая была создана в 2014 году. В итоге на украинцев, проживающих на полуострове, будет распространяться такие же налоговые правила, какие действуют на Украине.

На сегодняшний день соответствующий законопроект разрабатывается в Верховной Раде, принять его собираются до саммита так называемой «Крымской платформы», который планируют провести в августе.

Согласно действующему законодательству, проживающие в Крыму украинцы считаются иностранцами, поэтому с них не взимаются общегосударственные налоги и сборы, но при этом им недоступны банковские услуги и пенсионное обеспечение Украины.

Напомним, Крым вернулся в состав России в ходе референдума, который состоялся в 2014 году, когда за возвращения полуострова в состав России проголосовало 96,77 процента населения Республики.