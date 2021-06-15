Путин и Байден при желании смогут поговорить на встрече в Женеве тет-а-тет

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Формат тет-а-тет на предстоящий в Деневе встречи президентов России и США, Владимира Путина и Джо Байдена пока не предусмотрен, однако все будет зависеть от желания президентов. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, стратегическая стабильность станет одной из ключевых тем предстоящего саммита. Как он отметил, за последние годы в этой сфере накопилось «немало серьезных проблем», обусловленных «рядом односторонних шагов США», среди которых выход Вашингтона из ряда договоров.

«Захотят ли (лидеры) отойти в сторонку, это зависит от них», - отметил помощник президента России.

Как писал сайт kp.ru, Ушаков сообщил, что уже согласованы практически все организационные параметры, повестка дня и очередность вопросов. Он уточнил, что переговоры будут состоять из трёх частей. Одна из них будет «узкой», а две других «расширенных» с перерывом на чай-кофе. Узкий состав предусматривает участие министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, а также переводчиков.

Напомним, встреча двух лидеров состоится в знаменитой вилле Ла Гранж, расположенной посреди парковой зоны на левом берегу Женевского озера. Швейцарская полиция и армия ранее закрыли два парка, которые окружают виллу, а также установили баррикады и колючую проволоку. Кроме того, было временно закрыто небо для беспилотников над Женевой, а также ввели ограничения на полеты пилотируемых авиасредств.