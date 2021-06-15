В США горит нефтеперерабатывающий завод: власти эвакуировали 8 тысяч человек Фото: скриншот

В американском штате Иллинойс горит нефтеперерабатывающий завод, что может обернуться экологическим бедствием. На данный момент существует опасность, что химикаты попадут в приток реки Миссисипи, который находится всего в трехстах метрах от НПЗ.

Пожарные не могут тушить огонь при помощи простой воды, поскольку это может привести к опасному стоку в реку и стать всего региона настоящей катастрофой. На видео, опубликованных в сети, можно увидеть, что от завода уже практически ничего не осталось, но там периодически раздаются взрывы.

Власти эвакуировали на безопасное расстояние почти целый город c населением в 8 тысяч человек. На данный момент они пытаются оценить, насколько опасен дым от пожара соседним городам. Весь район в 40 квадратных километров от завода окутал плотный дым, в котором могут содержаться серная кислота, азот и свинец.

Напомним, 8 июня в Китае на заводе по производству поликремния произошел взрыв, огонь вышел из-под контроля. Пожарные запросили помощь дополнительных подразделений для тушения огня.