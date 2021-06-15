Набиуллина: экономика России восстановилась до докризисного уровня

Эльвира Набиуллина. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российская экономика восстановилась до докризисного уровня. Такое заявление сделала глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.

Напомним, в пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров Банка России в минувшую пятницу, 11 марта, говорилось о том, что российская экономика вернется к докризисному уровню уже во II квартале текущего года. Центробанк указывал на то, что экономическая активность в стране восстанавливается быстрее ожиданий, а оперативные индикаторы свидетельствуют об устойчивом росте инвестиционного и потребительского спроса.

Как писал сайт kp.ru, в тот же день Центробанк повысил ключевую ставку третий раз подряд, и снова на 0,5 процентных пункта, до 5,5 процента годовых.