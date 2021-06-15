В России 15 июня 2021 выявлено 14 185 случаев заражения коронавирусом Фото: Светлана Макеева

В России за минувшие сутки выявлено 14 185 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Наибольшее число инфицированных зарегистрировали в Москве, где ежесуточный прирост составил 6 805. Второе место по количеству заболевших COVID-19 поднялась Московская область с показателем 1 135. Тройку замыкает Санкт-Петербург, где заразилось 902 человека.

Всего за прошедшие 24 часа случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 84 российских регионах. При этом из инфицированных около 15 процентов не имели клинических проявлений заболевания.

Кроме того, за прошедшие сутки зарегистрировали 379 летальный исход, а полностью выздоровели 8 597 пациента с коронавирусом.

Таким образом, согласно приведенным данным, по состоянию на вторник, 15 июня 2021 года, общее число заболевших коронавирусом за все время пандемии в стране возросло до 5 236 593 человек. Жертвами инфекции стали 126 801 заболевших, всего выздоровело 4 818 244 заразившихся.