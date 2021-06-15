Умер Владимир Шаталов, космонавт и дважды Герой Советского Союза

Умер летчик-космонавт и дважды Герой Советского Союза Владимир Шаталов Фото: Twitter "Роскосмоса"

Умер Владимир Шаталов, летчик-космонавт и дважды Герой Советского Союза ушел из жизни на 94 году жизни.

«Сегодня, 15 июня 2021 года, на 94-м году жизни умер дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Владимир Александрович Шаталов», – сообщается на сайте «Роскосмоса».

Владимир Шаталов родился 7 декабря 1927 года. Во время учебы в школе Владимир Шаталов занимался в авиамодельном кружке ленинградского Дворца пионеров. Перед началом Великой Отечественной войны успел закончить шесть классов средней школы в Ленинграде, после чего участвовал в строительстве оборонительных укреплений в Гатчине, а потом был зачислен сыном полка, в котором служил его отец.

В 1949 году окончил Качинское военное авиационное училище, в 1956 году – Военно-воздушную академию. В 1949-1956 годах он служил летчиком-инструктором в Качинском училище, с 1956 года по 1961 годы был заместителем командира эскадрильи, командиром эскадрильи, заместителем командира авиационного полка.

Первый полет Шаталова состоялся 14 января 1969 года на космическом корабле «Союз-4». При участии космонавта впервые в мире была создана экспериментальная космическая станция и осуществлен переход через открытый космос из корабля «Союз-5» в «Союз-4».

С 1987 года по сентябрь 1991 года Шаталов занимал должность начальника Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. Был награжден тремя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом «Дружбы» (2011 г.), а также иностранными орденами и медалями.