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Общество15 июня 2021 13:12

Путин продлил срок временного пребывания мигрантов в России без санкций до 30 сентября 2021

Россия не будет выдворять мигрантов, если они не совершили правонарушений
Источник:kp.ru
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Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин продлил срок временного пребывания мигрантов на территории страны без санкций до 30 сентября текущего года.

Как сообщает пресс-служба Кремля, российский лидер подписал Указ «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в период преодоления последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Уточняется, что до указанного срока, 30 сентября, Россия не будет выдворять мигрантов, если они не совершили правонарушений. Кроме того, российский лидер разрешил мигрантам оставаться в стране без продления документов, пока не пройдет три месяца с момента открытия границ с соответствующим государстве.