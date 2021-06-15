Вице-президент АТОР предупредил о перегрузке отечественных курортов

Турэксперт предупредил о переполненности российских курортов Фото: Анна САДОВНИКОВА

В пик летнего сезона на южных курортах России наблюдается нехватка отелей уровня 4-5 звезд. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. В связи с этим эксперт предложил обратить внимание на отели уровня 2-3 звезды, таких на отечественных курортах намного больше.

«Такой высокий спрос с учетом динамического ценообразования приводит к повышению цены. Цена напрямую зависит от спроса и количества мест. Конечно, это очень плохо с точки зрения ценообразования. <...> Черноморское побережье однозначно сейчас перегружено. Мне даже больше нравится термин «перегрето», — цитирует Горина Life.ru.

Решение ситуации, по мнению эксперта, есть только одно – строительство новых гостиниц. Туристам же Горин посоветовал следить за акциями, выбирать пакетные туры и, по возможности, бронировать места заранее.

Напомним, ранее сообщалось, что по данным АТОР, спрос на внутренние туристические направления за последний год вырос на 25%. По оценкам специалистов, внутренний туризм уже смог почти полностью восстановиться после пандемии, передает RT.