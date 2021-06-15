Иордания принимает россиян, привитых "Спутником V" Фото: Иван ВИСЛОВ

Иордания принимает российских туристов, привитых российской вакциной «Спутником V», заявили в посольстве в РФ. Об этом сообщили в консульском отделе посольства королевства в Москве, отметив, что таким гражданам не требуется сдавать ПЦР-тест по прилете в страну.

«Если [у человека] есть сертификат о вакцинации, второй тест [по прилете в аэропорт] сдавать не надо», - приводит ТАСС слова представителя дипмиссии.

Другим туристам необходимо сдать ПЦР-тест за 72 часа до прилёта в Иорданию.

Напомним, ранее эксперты выяснили, что Кипр стал самой популярной страной для летнего отдыха у россиян в текущем году. В список популярных направлений также попали Греция, Мальдивы и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Как уточнили специалисты, рост популярности этих стран во многом обусловлен закрытием большинства границ на фоне пандемии коронавирусной инфекции. При этом отмечается, что российские туристы также часто выбирают отдых в Крыму, который уже опередил Сочи и Геленджик по спросу на путевки.