Роналду отодвинул от себя кока-колу на пресс-конференции: «Пейте воду». Фото: кадр из видео

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду призвал пить обычную воду вместно вредных для здоровья газированных напитков. Известный футболист отодвинул от себя бутылки с Coca-Cola в ходе пресс-конференции в минувший понедельник.

Криштиану Роналду пришел на пресс-конференцию в преддверии матча группового этапа Евро-2020 против сборной Венгрии, который состоится сегодня, 15 июня, в Будапеште. Спортсмен занял свое место, а затем убрал подальше от себя бутылки с газированным напитком компании Coca-Cola. Воду футболист оставил.

- Пейте воду, - серьезным тоном призвал Криштиану Роналду. При этом компания Coca-Cola является официальным спонсором УЕФА и Евро-2020.

Криштиану Роналду никогда не рекламировал продукцию компаний Coca-Cola и Pepsi. Футболист ранее признавался, что его раздражает, когда его сын пьет газировку и ест чипсы, подчеркивая, что это вредно для организма.