На встрече Путина и Байдена в Женеве не предусмотрено рабочего обеда Фото: REUTERS

На завтрашней встрече президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена не предусмотрено рабочего обеда. Об этом во вторник, 15 июня, сообщил представитель американской администрации высокого ранга в ходе беседы с журналистами на борту самолета Байдена на пути в Женеву.

- Преломления хлеба не будет, - цитирует слова американского чиновника пресс-пул Белого дома.

Представитель администрации США отметил, что встреча будет продолжаться порядка четырех -пяти часов. Начнут переговоры лидеры двух стран в узком составе, в присутствии глав внешнеполитических ведомств РФ и Штатов Сергея Лаврова и Энтони Блинкена и переводчиков. Перед началом этой части встречи в зал будут допущены представители пула для протокольной съемки. Далее последуют переговоры в расширенном составе пройдут с участием еще пяти должностных лиц с каждой стороны.

При этом американский чиновник добавил, что правительство Соединенных Штатов исходит из того, что президенты дадут ряд поручений по итогам своей встречи, однако в Вашингтоне с не ожидают, что предстоящий саммит даст какие-то крупные осязаемые результаты.

Как писал сайт kp.ru, самолет Джозефа Байдена этим вечером уже приземлился в аэропорту Женевы.