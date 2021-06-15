Рогозин предложил НАСА поучаствовать в съемках российского фильма на МКС Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил NASA принять участие в съемках российского фильма на борту Международной космической станции. Об этом руководитель госкорпорации сообщил во вторник, 15 июня, в интервью обозревателю kp.ru Александру Милкусу.

- Я готов обсуждать даже этот проект «Вызов». Сегодня мы поговорим с американцами на предмет того, чтобы их участие в этом проекте сделать активнее. Они могут предоставить возможность американского сегмента для съемки, съемки американского астронавта. Это колоссальное поле возможностей. Если есть добрая воля, мы договоримся, - сказал глава «Роскосмоса».

Дмитрий Рогозин отметил, что российская сторона, в свою очередь, готова поучаствовать в аналогичном американском проекте. По мнению гендиректора госкорпорации, оба проекта должны работать на одну цель - показать колоссальные усилия человечества по созданию Международной космической станции и работе на ней, несмотря на все аспекты международной политики.

Как сообщал сайт Kp.ru, по словам Дмитрий Рогозина, в прошлом году к «Роскосмосу» обращался американский кинорежиссер Даг Лайман. Его съемочная группа обсуждала с российской стороной возможности по обеспечению съемки фильма в космическом пространстве.

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На эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью обозревателю kp.ru Александру Милкусу на международной конференции GLEX ответил глава госкорпорации «Роскосмос» (подробности)