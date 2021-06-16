Рогозин опроверг спекуляции вокруг увольнения космонавта Крикалева из Роскосмоса Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин опроверг спекуляции вокруг увольнения космонавта Сергея Крикалева из организации. В беседе с обозревателем kp.ru Александром Милкусом он объяснил, как обстоит ситуация на самом деле.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что якобы российский космонавт Крикалев был уволен за критику проекта "Роскосмоса" "Вызов".

По словам Рогозина, подобные заявления - информационный вброс, поскольку Крикалев никогда не выступал против данного проекта. Однако, кто за всем этим может стоять, глава госкорпорации пока не знает.

- Я не знаю, кто стоит за этой спекуляцией, которая вброшена в СМИ, но она не соответствует действительности ни на один процент. Расскажу, почему, - сказал глава госкорпорации.

Он отметил, что у космонавта во время внутренних дискуссий возникали вопросы, которые представители сторон живо обсуждали .

- Мы обсуждали риски, возможность компенсации рисков. У каждого полета есть свои риски. Это не обычный полет. Конечно, такая живая дискуссия у нас постоянно шла. Но так, чтобы Сергей Константинович когда-нибудь категорически выступил против и сказал, что через мой труп, такого не было никогда. Это выдумка журналистов, которую я сейчас хотел бы опровергнуть, - заявил Рогозин kp.ru.

Глава "Роскосмоса" добавил, что уважает Крикалева, который является заслуженным летчиком-космонавтом, Героем Советского Союза и Героем России.

- В каком качестве и на какой должности продолжит работу Крикалев в "Роскосмосе" мы решим на следующей неделе. Меня поразило, что во многих СМИ написано по поводу того, что из корпорации ушел последний космонавт. Это даже не смешно. Речь сейчас идет в целом о дальнейшей реорганизации структуры государственных корпораций. Мы укрупняем ряд направлений нашей деятельности. <...> Это некоторая внутренняя трансформация, которая не имеет никакого отношения к каким-то там проблемам конкретных людей, - добавил Рогозин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий Рогозин об увольнении космонавта Крикалева, о том кто из звезд Голливуда собирался снимать фильм на МКС и что мы делим с США в космосе

На эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью обозревателю kp.ru Александру Милкусу на международной конференции GLEX ответил глава госкорпорации «Роскосмос» (подробности)