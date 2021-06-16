В Госавтоинспекции рассказали, как общались с водителями и пешеходами в пандемию: "Мы нашли новые методы"

Из-за пандемии коронавируса в работе Госавтоинспекции с водителями и пешеходами стало меньше "контакта глаза в глаза" и выходов в коллективы, школы и другие учреждения. Об этом в эфире программы "Россия в движении" на радио "Комсомольская правда" рассказал начальник управления ГИБДД УМВД России по Калужской области, полковник полиции Алексей Холопов.

"Но мы нашли новые методы - онлайн-общение. И к этому формату подключается большее количество учителей и школьников", - сказал он в беседе с ведущими программы Натальей Агре и Антоном Челышевым.

Так, например, непосредственно перед окончанием учебного года ведомство провело завершающую трансляцию, к которой подключили опорные площадки - это уже некая новая история в работе Госавтоинспекции с Минобразования региона и школами. Инспекторы через педагогов транслируют детям, как необходимо перемещаться в транспорте и вести себя на дороге.

"Ведь дети сейчас совершенно другие, они очень визуализированы, и их подход к освоению материала - все идет через информацию путем подачи роликов, картинок", - пояснил Алексей Холопов.