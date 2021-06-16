Исследователи обнаружили в половине косметики вещества, вызывающие рак Фото: Мария ЛЕНЦ

Ученые из Университета Нотр-Дам в Индиане провели масштабное исследование косметических средств. Специалисты взяли для теста более 200 различных товаров популярных брендов, в том числе тональные кремы и основы, губные помады, а также средства для ресниц и бровей, которые реализуются в США и Канаде.

Результаты их анализа, которые опубликованы в журнале Environmental Science & Technology Letters, оказались крайне неутешительными, поскольку в косметике был зафиксирован высокий уровень фтора, что указывает на использование PFAS-веществ:

- 56% в тонирующих средств и продуктов для глаз,

- 48% в губных помадах,

- 47% в туши для ресниц.

Согласно исследованию экспертов, большая часть косметических средств содержат высокий уровень пер- и полифторалкильных веществ (PFAS), которые являются потенциально токсичным классом химических субстанций. В частности, именно с ними связан риск развития ряда серьезных заболеваний, в том числе и рака.