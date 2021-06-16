WP: Байден отверг требование Госдепа ввести санкции против оператора "Северного потока - 2"

Руководство Госдепартамента США во время обсуждений требовало ввести санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG (оператора "Северного потока - 2") и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. Однако президент Соединенных Штатов Джо Байден и Совет нацбезопасности страны выступили против данного предложения. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

В публикации издания отмечается, что за ввод жестких ограничений против компании-оператора, стоящей газопровод, выступали госсекретарь Энтони Блинкен, его первый зам Уэнди Шерман и его заместитель по политическим делам Виктория Нуланд.