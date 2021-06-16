Глава Амурской области Василий Орлов о ситуации с коронавирусом: «Я надеюсь, что мы обойдемся без введения жестких ограничений»

Глава региона Василий Орлов в прямом эфире Инстаграма ответил на вопросы жителей Приамурья. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

В Амурской области из-за роста заболеваемости COVID-19 отменены несколько массовых мероприятий, в том числе две спартакиады. Об этом в прямом эфире Инстаграма 16 июня сообщил губернатор Василий Орлов. Глава региона в соцсети ответил на вопросы жителей области и рассказал о ситуации с распространением коронавирусной инфекцией.

- Ситуация с заболеваемостью коронавирусом становится более тревожной. Поэтому сегодня принято решение об отмене ряда массовых мероприятий – двух спартакиад. В пятницу состоится заседание областного штаба, где могут быть приняты новые решения. Я надеюсь, что мы обойдемся без введения жестких ограничений. Действовать будем в зависимости от обстановки, - отметил Василий Орлов.

Глава области пообещал, что при принятии решений будет учтен опыт других регионов, где сейчас также растет заболеваемость.

- Постараемся минимизировать потери для бизнеса. Вместе с тем в основе принятия решения лежит безопасность населения, - рассказал губернатор, призвав жителей области обязательно вакцинироваться.

Василий Орлов также рассказал о развитии системы здравоохранения в регионе. В этом году в Приамурье будут отремонтированы 36 медицинских учреждений. Ремонт уже завершен в детской поликлинике в Константиновке, в детском отделении Константиновской больницы и в детской городской поликлинике №1 Благовещенска. Кроме того, в Стойбе, Екатеринославке и Поярково будут построены новые медучреждения.

Многие вопросы касались ремонта дорог и строительства новых трасс. В этом году в регионе из-за аномально ранней весны начались паводки. После того, как губернатор Василий Орлов обратился к заместителю председателя Правительства РФ Марату Хуснуллину, в регион прибыла комиссия Росавтодора. По итогам ее работы Приамурью будут выделены дополнительные средства на восстановление подтопленных участков. Глава Приамурья также сообщил, что в ближайшее время будет представлена схема дорог, по которым запрещено движение большегрузного транспорта. Большегрузы повреждают дорожное покрытие, и после введения такого запрета ситуация должна улучшиться.

Губернатор ответил на вопрос о субсидируемых авиаперевозках: недавно такие рейсы были запущены в Февральск, Экимчан, Зею и Тынду. Эти направления пользуются у населения большим спросом, поэтому областные власти решили выделить средства на финансирование дополнительных рейсов по этим маршрутам. Василий Орлов также рассказал о строительстве нового терминала аэропорта в Благовещенске.

- Заключено концессионное соглашение по его строительству. По плану он должен быть завершён в конце 2023-начале 2024 гг. Это будет принципиально новый аэропорт, - сообщил глава региона.