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Здоровье16 июня 2021 15:45

Вирусолог МГУ назвал вакцинацию единственной возможностью победить коронавирус

Эксперт подчеркнул, что коллективный иммунитет способен так же остановить появление новых штаммов
Юлия ЩЕРБАКОВАЮлия ЩЕРБАКОВА
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Вирусолог назвал вакцинацию единственным средством остановить эпидемию

Вирусолог назвал вакцинацию единственным средством остановить эпидемию

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский прокомментировал введение обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан в Москве и Московской области. Эксперт отметило, что вакцинация является единственным эффективным средством, способным остановить эпидемию.

Сейчас такая ситуация. Шутки кончились. Идет существенный рост заболеваемости, в том числе и за счет новых штаммов SARS-CoV-2 с повышенной контагоизностью (заразностью) британского, индийского (дельта). Вакцинация — единственное средство остановить эпидемию. Существующие у нас вакцины «Спутник V» и «КовиВак» предотвращают либо заболевание COVID-19, либо его тяжелое протекание», - цитирует вирусолога RT.

Профессор добавил, что вакцинация позволит также снизить вероятность появления новых штаммов.

«Чем больше будет в популяции людей с антителами, тем меньше шанс появления новых штаммов — просто меньше «материала» для этого», — пояснил эксперт.

Напомним, в среду, 16 июня, главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60% работающих жителей столицы. Таким образом, прививки обяжут сделать всех работников сферы торговли и услуг, пишет РИАМО.

Ранее в Роспотребнадзоре также выступили с заявлением, что только вакцинация поможет остановить распространение коронавируса. В ведомстве подчеркнули, что COVID-19 не банальная, а очень коварная и сложная инфекция, передает телеканал «360».