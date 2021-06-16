Штрафы за уклонение от обязательной вакцинации сотрудников в Москве составят до миллиона рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Штрафы за невыполнение требования о вакцинации от коронавирусной инфекции для индивидуальных предпринимателей будут составлять до 50 тысяч рублей, а для организаций – до 300 тысяч. Повторные нарушения могут повлечь штраф в размере до одного миллиона рублей, а также приостановку работы почти на три месяца. Об этом в среду, 16 июня, сообщил руководитель Главконтроля Евгений Данчиков.

- За уклонение от выполнения требований главного санитарного врача столицы по вакцинации предусмотрены привлечение к административной ответственности и приостановка деятельности организации по судебному решению. Регламентируются данные решения статьями 6.3 Кодекса об административных правонарушениях и 3.18 московского кодекса, - сообщил он в интервью агентству ТАСС.

При этом в случае причинения вреда здоровью или повторного нарушения должностное лицо могут оштрафовать еще на 300-500 тысяч рублей. Для юридических лиц и ИП этот штраф составит 500 тысяч – один миллион рублей.

Как писал сайт kp.ru, сегодня главный санитарный врач Москвы издал указ об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции для некоторых групп населения. Работодателям сферы услуг предписано проследить, чтобы 60 процентов работников сделали прививку.