LETA: В Латвии по делу о шпионаже задержан россиянин и депутат Сейма

LETA: В Латвии по делу о шпионаже задержан россиянин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский гражданин задержан в Латвии по делу о шпионаже в пользу РФ, по которому ранее арестовали оппозиционного депутата латвийского Сейма от партии «Согласие» Яниса Адамсонса, в прошлом занимавшего пост министра внутренних дел республики.

Как сообщает агентство LETA, ранее суд Видземского предместья Риги арестовал латвийского по подозрению в шпионаже в пользу России и заключил его под стражу. Суд также принял решение о задержание еще одного человека. Позже стало известно, что был задержан россиянин.

На прошлой неделе, 10 июня, Сейм Латвии лишил неприкосновенности депутата Адамсонса, которого заподозрили в шпионаже в пользу России. Генеральная прокуратура обратилась в парламент с запросом дать разрешение на обыск, а также задержание и арест политика. Сам парламентарий заявил, что не имеет ни малейшего представления о происходящим.

11 июня Суд Видземского предместья Риги принял решение о заключении под стражу Адамсонса, который является членом комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, однако не имеет допуска к содержащей гостайну информации. Как сообщила Служба государственной безопасности, в уголовном деле по подозрению в шпионаже арест был применен еще к одному лицу, имя которого не называется.