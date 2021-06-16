Патрушев в Самаре поддержал инициативу создания совета по вопросам экологии

Николай Патрушев по инициативе президента провел совещание в Самаре. Фото: правительство Самарской области

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев поддержал инициативу создания координационного совета по вопросам экологии. Создать совет предложил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время совещания по вопросам национальной безопасности, которое состоялось в среду, 16 июня, в Самаре.

Патрушев отметил, что нерешенные вопросы охраны окружающей среды напрямую влияют на качество жизни граждан и ведут к социальной напряженности.

Дмитрий Азаров рассказал, что в Самарской области благодаря эффективному взаимодействию вопросы экологии успешно решаются. Например, значительно сократились выбросы неочищенных стоков в водоемы, удалось увеличить объем направляемого на переработку мусора и восстановить лес на площади в 2 тысячи гектаров.

При этом, чтобы сделать работу еще эффективнее, глава региона предложил создать координационный совет. "Наша работа строится в постоянном тесном взаимодействии с территориальными управлениями Росприроднадзора, Роспотребнадзора, прокуратурой и другими федеральными природоохранными органами. Полномочия по экологической тематике распределены между различными структурами. Вместе с тем, для эффективного решения экологических проблем необходима координация усилий", - сказал Дмитрий Азаров.

Николай Патрушев поддержал предложение и поручил полномочному представителю президента в ПФО Игорю Комарову проработать формат для работы совета.