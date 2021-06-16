Байден: У нас с Россией есть четкая база для работы

Байден назвал атмосферу саммита доброй и позитивной Фото: скриншот с видео

Президент США Джо Байден заявил во время пресс-конференции по итогам встречи с Владимиром Путиным, что теперь у России и США "есть четкая база для работы и выстраивания отношений".

Байден также отметил, что атмосфера саммита была доброй и позитивной, и подчеркнул, что повестка США не направлена против России.

- Я сказал президенту Путину, что моя повестка не направлена против России или кого-либо другого. Она направлена на американский народ. Борьба с пандемией, восстановление нашей экономики, восстановление отношений по всему миру с нашими союзниками и друзьями и защита американского народа. Это моя ответственность как президента, - отметил американский президент, говоря об итогах встречи с Путиным.

Во время пресс-конференции президента России по итогам той же встречи Путин заявил, что США объявили Россию своим врагом и противником, и Москва в ответ будет относиться к американским организациям в России с осторожностью.

Сайт KP.ru публиковал стенограмму выступления президента России.