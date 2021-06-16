Байден ответил, почему рассказывал Путину про маму
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Американский президент Джозеф Байден начал рассказывать российскому лидеру Владимиру Путину про свою маму, поскольку в ходе переговоров старается опираться на личный опыт. Об этом президент США сообщил в среду, 16 июня, во время пресс-конференции по итогам саммита с российским коллегой в Женеве.
- Мы говорили на общечеловеческом уровне. И я всегда пытаюсь объяснить вещи, опираясь на личный опыт, - объяснил Джозеф Байден.
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