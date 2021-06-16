Путин объяснил, почему ФБК* признали иноагентом

Владимир Путин на пресс-конференции после саммита с лидером США Джо Байденом в Женеве Фото: REUTERS

Фонд борьбы с коррупцией* (ФБК, запрещен в РФ) был признан иностранным агентом за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции в России, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции после саммита с лидером США Джо Байденом в Женеве.

Глава государства отметил, что представители организации давали несовершеннолетним инструкции по изготовлению коктейлей Молотова», чтобы применять их против силовиков. При этом они «выставляли напоказ установочные данные полицейских», отметил президент.

Как писал сайт kp.ru, 10 июня 2021 года Московский городской суд признал ФБК и другие организации блогера Алексея Навального запрещенными в России организациями.

Позже бывший директор ФБК Иван Жданов был объявлен в федеральный розыск.

Сайт kp.ru публикует полную стенограмму пресс-конференции Владимира Путина.

*Запрещенная в России экстремистская организация, выполняющая функции иностранного агента