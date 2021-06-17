Проценко: большинство заболевших коронавирусом после прививки сделали только один укол

Большинство заболевших коронавирусом после прививки сделали только один укол. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что начиная с декабря 2020 года в его больницу с повторным коронавирусом поступили 23 тысячи пациентов. Он отметил, что 0,6%, или 136 заболевших ранее получили один или оба компанента вакцины от коронавируса.

"Прививка - не прививка, риски инфицирования заболеванием остаются. Вопрос в тяжести [протекания] болезни", - сказал главврач в прямом эфире Instagram с писателем Александром Цыпкиным в ответ на вопрос, стоит ли прививаться тем, кто перенес коронавирус.

Он посоветовал переболевшим инфекцией сделать вакцину 7-8 месяцев, из-за того, что уровень иммуноглобулинов G, уровень гуморального иммунитета снижается через 8-9 месяцев.

Ранее врач-вакцинолог, инфекционист, кандидат медицинских наук, главврач медицинского центра «Лидер медицина» Евгений Тимаков рассказал kp.ru, кому требуется повторная вакцинация. Он отметил, что ревакцинация потребуется тем гражданам, у кого не выработался ответ на препарат первый раз.